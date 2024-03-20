Происшествия 20 марта 2024, 11:35 Никиту Кологривого задержали за дебош в кальянной в Новосибирске Shot: Никиту Кологривого задержали за дебош в кальянной в Новосибирске РИА «Новости»

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Известному по сериалу «Слово пацана» актеру Никите Кологривому могут дать 15 суток за дебош в кальянной в Новосибирске. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел сегодня ночью в одной из кальянных города. Сотрудники лаундж-бара рассказали, что нетрезвый актер попытался флиртовать с официанткой. Получив отказ, он укусил ее, а затем спровоцировал драку с посетителями и охраной.

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Попытки сотрудников заведения успокоить разгоряченного Кологривого не увенчались успехом. Сейчас его задержали сотрудники полиции. По данным Telegram-канала Baza, они встретили артиста в лобби пятизвездочного отеля Grand Autograph hotel, в котором тот остановился.

Какой срок Кологривому придется провести в отделении, пока неизвестно.

«Мы пока уточняем информацию», — сообщили «360» в региональном МВД.