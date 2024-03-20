20 марта 2024, 11:35
Никиту Кологривого задержали за дебош в кальянной в Новосибирске
Shot: Никиту Кологривого задержали за дебош в кальянной в Новосибирске
Известному по сериалу «Слово пацана» актеру Никите Кологривому могут дать 15 суток за дебош в кальянной в Новосибирске. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел сегодня ночью в одной из кальянных города. Сотрудники лаундж-бара рассказали, что нетрезвый актер попытался флиртовать с официанткой. Получив отказ, он укусил ее, а затем спровоцировал драку с посетителями и охраной.
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Попытки сотрудников заведения успокоить разгоряченного Кологривого не увенчались успехом. Сейчас его задержали сотрудники полиции. По данным Telegram-канала Baza, они встретили артиста в лобби пятизвездочного отеля Grand Autograph hotel, в котором тот остановился.
Какой срок Кологривому придется провести в отделении, пока неизвестно.
«Мы пока уточняем информацию», — сообщили «360» в региональном МВД.
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