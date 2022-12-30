Знаменитости 30 декабря 2022, 12:26 Артемьева похоронят 31 декабря на Ваганьковском кладбище Союз кинематографистов: похороны композитора Эдуарда Артемьева пройдут 31 декабря в Москве РИА «Новости»

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Композитора Эдуарда Артемьева похоронят в субботу, 31 декабря, на Ваганьковском кладбище Москвы. Об этом РИА «Новости» сообщили в Союзе кинематографистов.

«Скорее всего, отпевание будет на [Большой] Никитской [улице], в храме Вознесения», — сказал чуть ранее агентству оргсекретарь Союза Михаил Калинин.

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Эдуард Артемьев скончался 29 декабря на 86-м году жизни. По данным источника «360», незадолго до смерти композитор попал в больницу, но потом его выписали. Известно, что музыкант перенес ковид.

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Еще совсем недавно — осенью 2022 года — Эдуард Артемьев отметил свой юбилей, в честь этого в Москве прошел большой концерт. Композитор писал музыку к фильмам таких режиссеров, как Андрей Тарковский, Андрей Кончаловский и Никита Михалков. Андрей Тарковский — младший в комментарии «360» назвал Эдуарда Артемьева великим музыкантом.