Общество 29 декабря 2022, 18:04 «Уходят лучшие люди. Великий музыкант». Сына Тарковского шокировала смерть Артемьева в один день с его отцом Сын Тарковского: Артемьев был не только композитором, но и другом и соратником

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Композитор Эдуард Артемьев скончался в возрасте 85 лет. Андрей Тарковский — младший в беседе с «360» признался, что ошарашен новостью о смерти талантливого артиста. Он назвал Артемьева не только композитором, но и другом семьи.

«Неужели? Какая жалость... Когда это произошло? Я ничего не знаю даже», — так отреагировал сын советского режиссера театра и кино, сценариста, народного артиста РСФСР Андрея Тарковского на новость о смерти Артемьева.

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Он отметил, что не знал о случившемся. По его словам, с музыкантом их связывала не только работа, но и теплые дружеские отношения.

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«Ну да, он был не только композитором, но и другом, соратником. И не только отца, но и моим. И, конечно, это очень горько. Жаль…» — сказал он.

Тарковский-младший пояснил, что как раз сегодня его семья провела панихиду по отцу. Андрей Таковский умер 29 декабря 1986 года в Париже. Сына народного артиста шокировало такое трагическое совпадение.

Уходит российская культура

«Мои самые искренние соболезнования, конечно. Очень жаль, очень жаль… Уходят лучшие люди. Целая эпоха… Сегодня как раз у нас была панихида по отцу — 36 лет со дня кончины. Конечно, это все очень грустно. Уходит целый пласт российской культуры, кино», — высказался он.

Сын Тарковского отметил, что Артемьев многое сделал для электронной музыки в стране. Тогда он был «впереди всех» в этом направлении.

«Я помню даже первую его работу. До сих пор современные музыканты его имитируют, ищут, изучают. Поэтому, конечно, великий музыкант. <…> Передайте, пожалуйста, от меня соболезнования его сыну», — попросил Андрей.

Он вспомнил, что последняя встреча с композитором состоялась в 2019 году — до пандемии. Тогда они собрались в квартире Артемьева и обсуждали работу над проектом. Тарковский подчеркнул, что жилище музыканта напомнило ему о годах детства — его отец и Артемьев собирались именно в этой квартире.

О смерти композитора стало известно 29 декабря. Народный артист России скончался на 86-м году жизни. В начале декабря у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Музыкант был в больнице.

Советский и российский актер театра и кино Юрий Васильев назвал Артемьева великим композитором, но при этом скромным и ответственным человеком.