Эксклюзив 29 декабря 2022, 18:27 Появились подробности о состоянии Артемьева перед смертью Источник «360»: композитора Артемьева госпитализировали в декабре, но умер он уже дома РИА «Новости»

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Народный артист России, композитор Эдуард Артемьев умер не в медучреждении, при этом 8 декабря он попадал в Городскую клиническую больницу № 52 в Москве по скорой. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, 12 декабря Артемьева выписали и больше не госпитализировали.

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Известно, что у 85-летнего композитора был коронавирус. Ранее он рассказывал «360», что оказался в больнице, но чувствует себя хорошо и рад, что медики вовремя диагностировали болезнь — вирус не повредил легкие.

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Однако сегодня стало известно, что Эдуард Артемьев умер. Многих коллег композитора шокировало это известие. Артемьева вспоминают как великого и при этом скромного и самокритичного деятеля искусства. Он написал музыку к фильмам режиссеров Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского, Андрея Тарковского.

В этом году композитору присвоили звание «Герой труда».