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    18 августа 2020, 18:22

    Подруга Легкоступовой обвинила ее мужа в попытке заработать на смерти

    Дарья Морозова

    Близкая подруга умершей Валентины Легкоступовой, певица Ольга Зарубина, заявила, что муж артистки Юрий Фирсов пытается заработать на ее смерти. Об этом сообщил inforeactor.
    Подруга Легкоступовой обвинила ее мужа в попытке заработать на смерти

    Фирсов побывал на нескольких ток-шоу, в том числе у Андрея Малахова. Зарубина сказала, что такое поведение вызывает у нее непонимание и «небольшой шок».

    «Потому что обычно, когда теряешь действительно любимого и дорогого человека, ты первое время вообще никуда не можешь выйти. Не то что не хочешь, не можешь», — считает она.

    Также Зарубина думает, что Фирсов не слишком переживал из-за смерти супруги. По ее мнению, он не выглядел опечаленным и скорбящим.

    «Валентина сама — да, здесь нет никаких сомнений — она действительно была влюблена в него по-настоящему. Она этого не скрывала — сияла, сверкала. Но вот он очень большие сомнения вызывает», — выразила мнение певица.

    Ранее дочь Легкоступовой Анэтта Бриль заявила, что не могла приехать к матери из-за угроз от вдовца певицы Юрия Фирсова.

    Последние дни жизни исполнительница была в коме после того, как ее доставили в больницу с травмой головы и многочисленными синяками. По словам мужа певицы, Легкоступова ударилась головой, когда упала в ванной комнате.

    Новости SMI.FM