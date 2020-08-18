Подруга Легкоступовой обвинила ее мужа в попытке заработать на смерти

Фирсов побывал на нескольких ток-шоу, в том числе у Андрея Малахова. Зарубина сказала, что такое поведение вызывает у нее непонимание и «небольшой шок».

«Потому что обычно, когда теряешь действительно любимого и дорогого человека, ты первое время вообще никуда не можешь выйти. Не то что не хочешь, не можешь», — считает она.

Также Зарубина думает, что Фирсов не слишком переживал из-за смерти супруги. По ее мнению, он не выглядел опечаленным и скорбящим.

«Валентина сама — да, здесь нет никаких сомнений — она действительно была влюблена в него по-настоящему. Она этого не скрывала — сияла, сверкала. Но вот он очень большие сомнения вызывает», — выразила мнение певица.

Ранее дочь Легкоступовой Анэтта Бриль заявила, что не могла приехать к матери из-за угроз от вдовца певицы Юрия Фирсова.

Последние дни жизни исполнительница была в коме после того, как ее доставили в больницу с травмой головы и многочисленными синяками. По словам мужа певицы, Легкоступова ударилась головой, когда упала в ванной комнате.