Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны вдовца певицы

Валентина Легкоступова скончалась после падения в своей квартире. Ее дочь Анэтта Бриль заявила, что не могла приехать к матери из-за угроз от вдовца певицы Юрия Фирсова.

«Почему за две недели никто туда не поехал? Потому что я, мать двоих детей, в свой адрес слушала угрозы от Юрия Фирсова, которые у меня есть на диктофонных записях. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возможно, там были не только сильные алкогольные напитки, возможно, там было что-то еще», — рассказала Бриль в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

Дочь Валентины Легкоступовой 14 августа сообщила о смерти матери. Последние несколько дней исполнительница была в коме после того, как ее привезли в больницу с травмой головы и многочисленными синяками. По словам мужа певицы, Легкоступова ударилась головой, когда упала в ванной комнате.

До поступления в больницу исполнительница находилась в наркологической клинике. Туда ее отвезла дочь, которая увидела мать в состоянии сильного алкогольного опьянения. Бриль не сразу смогла дозвониться до матери. Легкоступова пробыла без помощи врачей минимум два дня.