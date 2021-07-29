Рэпер Моргенштерн стал самым успешным музыкантом в России по версии Forbes. Артист за 2020 год заработал около 7,5 миллиона долларов, а в соцсетях у него более 17,7 миллиона подписчиков.

В рейтинге «50 самых успешных звезд России» по версии журнала рэпер занимает второе место, уступив бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Но среди музыкантов он стал первым. Следом за ним идет Ольга Бузова, которая опережает рэпера в количестве подписчиков — более 23 миллионов подписчиков в Instagram — и в количестве упоминаний ее имени в СМИ — 87 826 раз. У Моргенштерна этот показатель намного скромнее — 47 326 раз.

Третьим по популярности музыкантом стал рэпер Тимати, занявший четвертую строчку рейтинга. Его доход за год оценили в 10,4 миллиона долларов, исполнитель набрал 20,3 миллиона подписчиков, а в СМИ его упоминали почти 40 тысяч раз. В десятку рейтинга «50 самых успешных звезд России» вошли музыкант Сергей Шнуров (11 миллионов долларов), хоккеист Александр Овечкин (12,2 миллиона долларов), телеведущая Ксения Собчак (4,7 миллиона долларов), рэпер Баста (5,3 миллиона долларов), футболист Артем Дзюба (пять миллионов долларов) и певица Полина Гагарина (шесть миллионов долларов).