Моргенштерн стал лидером рейтинга доверия молодежи

Российский музыкант Алишер Моргенштерн возглавил рейтинг доверия молодежи. Так он опередил артистов Егора Крида, Тимати и футболиста Артема Дзюбу. Это следует из данных аналитического агентства Romir.

«На втором месте в рейтинге инфлюенсеров среди россиян в возрасте 14-21 лет — Егор Крид, на третьем — Антон Птушкин. Также в топ-10 попали Анастасия Ивлеева, Константин Ивлев, Тимати, Артем Дзюба, Гарик Харламов, Дмитрий Борисов и Ида Галич», — передало агентство Ura.ru текст аналитиков.

участниками опроса стали 2400 россиян. Их попросили назвать семь человек, при этом под номером один в их списке должна быть та медийная персона, к которой респондент испытывает наибольшее доверие. Каждый дел выбор, исходя из личных предпочтений.

Моргенштерн на одном из турниров Hardcore Fighting Championship, где он работал комментатором, ответил на упрек в развращении детей и пообещал заняться воспитанием малолетних поклонников.