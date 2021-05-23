Победителей Евровидения проверят на употребление кокаина после слухов

Солистов итальянской рок-группы Måneskin поверят на употребление кокаина. Об этом сообщили организаторы Евровидения, передал РЕН ТВ.

«Мы в курсе слухов связанных с поведением итальянских победителей песенного конкурса Евровидение в Зеленой комнате прошлым вечером. Тщательно изучаем их», — сообщили в пресс-службе.

Внимательные зрители заметили, как певец Давид Дамиано склонился над столом. Им показалось, что он в этот момент нюхал кокаин. После один журналист напрямую спросил музыканта, что это было. Дамиано заявил, что он не употреблял наркотики. Он также попросил больше не говорит про него такое.

В этом году победителями Евровидения стала группа Måneskin, которая состоит из вокалиста Давида Дамиано, басистки Виктории Де Анжелис, гитариста Томаса Раджи и барабанщика Итана Торкио. После объявления результатов участники коллектива кричали от радости и прыгали. А Дамиано даже порвал штаны в области паха, но его это не смутило.

Певица из Франции получила второе место, на третьем — Швейцария. Manizha заняла девятое место с песней Russian Woman («Русская женщина»).