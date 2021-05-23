Зрители заподозрили победителя Евровидения-2021 в употреблении кокаина

Журналисты спросили солиста итальянской рок-группа Måneskin, которая победила на Евровидении-2021, нюхал ли он кокаин. Во время трансляции зрители заметили, что Давид Дамиано подозрительно склонился над столом.

«Я должен спросить об эпизоде, который был во время трансляции. Когда вы склонились над столом, кажется, что-то нюхая. В интернете люди предположили, что вы нюхали кокаин», — сказал журналист.

Дамиано с удивлением выслушал этот вопрос. Он заявил, что в тот момент Томас Раджи разбил бокал.

«Я не употребляю наркотики. Пожалуйста, ребята, не говорите так. Пожалуйста, не говорите так, правда. Нет кокаина», — сказал солист.

Ведущая предложила закрыть эту тему и придерживаться вопросов о музыке, которая прозвучала этой ночью. Отрывок мини-интервью появился в TikTok.

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Группа Måneskin состоит из вокалиста Дамиано Давида, басистки Виктории Де Анжелис, гитариста Томаса Раджи и барабанщика Итана Торкио. В этом году на Евровидении они заняли первое место. Франция получила второе место, на третьем — Швейцария. Manizha заняла девятое место с песней Russian Woman («Русская женщина»).