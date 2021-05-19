Manizha раскрыла свой план победы на Евровидении

Певица Manizha, прошедшая в финал Евровидения с песней Russian Woman, рассказала, что у нее есть только один план победы как на конкурсе, так и в жизни. Об этом сообщило РИА «Новости».

Накануне в Роттердаме на сцене арены Ahoy певица Manizha выступила в первом полуфинале Евровидения и прошла в финальную часть конкурса, которая состоится 22 мая. Первая десятка финалистов определилась по итогам зрительского голосования.

«Есть только один план. В музыке, на Евровидении, где угодно — быть собой. И сегодня я была собой», — сказала россиянка, отвечая на вопросы журналистов.

Manizha призналась, что очень рада представлять свою страну на Евровидении. Певица пообещала, что в финале конкурса будет «намного более сумасшедшей», но останется собой.

«Это то, что делает тебя успешным. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой», — добавила она.

Представительница России вышла в финал вместе с артистами из Кипра, Украины, Азербайджана, Швеции, Израиля, Мальты, Бельгии, Литвы и Норвегии. Второй полуфинал состоится 20 мая.