Знаменитости 02 апреля 2024, 03:38 Пластический хирург заявил, что лицо Пугачевой не подлежит восстановлению Володченков: пластические операции навредили мимике Пугачевой РИА «Новости»

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У певицы Аллы Пугачевой после пластических операций перестал нормально открываться один глаз, а ее лицо перекосилось. Теперь певица пугает поклонников искаженной мимикой. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По словам хирурга Ивана Володченкова, лицо Пугачевой не подлежит восстановлению. Результат от повторной подтяжки всегда хуже, чем от предыдущего вмешательства, отметил врач.

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Генеральная прокуратура России направила в Министерство юстиции запрос о присвоении статуса иностранного агента Алле Пугачевой. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не слышал о возможности признания Пугачевой иноагентом. В Кремле никакой позиции по этому вопросу пока нет.