Власть 29 марта 2024, 13:01 Песков прокомментировал возможное признание Пугачевой иноагентом Песков признался, что не слышал о возможности признания Пугачевой иноагентом РИА «Новости»

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Заявлений о возможном признании уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом в Кремле не слышали, поэтому никакой позиции по этому вопросу пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Я ничего об этом не слышал. Не слышал официальных заявлений на этот счет», — заявил Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля о признании артистки иностранным агентом.

О начале процедуры внесения Аллы Пугачевой в список иностранных агентов ранее заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он пояснил, что написал заявление на артистку в Генеральную прокуратуру.

В ответе, который общественник получил из ведомства, говорится, что вопрос для решения передали в Министерство юстиции.

По данным Telegram-канала Shot, сотрудники Минюста приступили к мониторингу публичных высказываний артистки, а также источников дохода. Окончательное решение ведомство вынесет в течении 10 дней. Авторы не исключили, что статус иностранного агента Пугачева получит 15 апреля, в день своего 75-летия.