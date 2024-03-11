Знаменитости 11 марта 2024, 16:48 Пластический хирург рассказал, какие операции делала Пугачева Пластический хирург Умнов перечислил все операции певицы Пугачевой РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева неоднократно прибегала к услугам пластической хирургии, что помогало ей на протяжении многих лет скрывать признаки старения кожи. Пластический хирург Александр Умнов назвал Life.ru все операции Примадонны.

По его словам, многочисленные вмешательства все же не смогут скрыть признаки старения включая утрату упругости и истончение кожи. Он обнаружил на лице Пугачевой следы различных операций.

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«Блефаропластики (изменение формы века и разреза глаз), броулифт (подтяжка бровей), эндотиновый лифтинг (подтягиваются брови, щеки, шея), подтяжки лица, убирающие морщины и складки лица, липосакция шеи», — перечислил он.

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