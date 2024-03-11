Знаменитости 11 марта 2024, 12:57 Ида Галич раскрыла все сделанные косметологические процедуры Блогер Ида Галич заявила, что отказалась от процедуры по увеличению губ РИА «Новости»

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Известная блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала подписчикам в социальных сетях о своем посещении косметолога. Она поделилась фотографией с полотенцем на голове.

Сидя в автомобиле, Галич открыто рассказала о своем стремлении поддерживать молодость и свежесть кожи лица. По словам 33-летней ведущей, она использует для омоложения некоторые косметологические процедуры.

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«У меня нет филеров. Только, может, старые запасы в верхней губе. Колю ботулотоксин, люблю фототерапию BBL. Несколько раз делала альтеру. Иногда колю курс витаминов, название не выговорю», — рассказала блогер.

А вот ведущей Екатерине Андреевой удается сохранять молодость благодаря инъекциям. Пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова сообщила, что телезвезда явно прибегает к аппаратным и инъекционным методикам.