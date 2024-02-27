Знаменитости 27 февраля 2024, 18:06 Хирург Байрамукова сообщила, что телеведущей Андреевой удается сохранять молодость благодаря инъекциям

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Пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова в беседе с изданием «Страсти» назвала секрет молодости телеведущей Екатерины Андреевой. По ее словам, телезвезда явно прибегает к аппаратным и инъекционным методикам.

При этом медик добавила, что следов пластической хирургии на ее лице не видно.

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«Наверняка был плазмолифтинг — современная и безопасная методика омоложения, когда под кожу вводится плазма, обогащенная тромбоцитами, причем материал берется у самого пациента», — добавила Байрамукова.

Плюс инъекций заключается в том, что после них активизируются клетки кожи и нормализуется тканевое дыхание.