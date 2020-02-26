Пишу первым в записке о здравии. Степаненко рассказала об отношениях с Петросяном после развода

Телеведущая Елена Степаненко призналась, что до сих пор молится за Евгения Петросяна. А его имя, как и до развода, идет первым в ее записке о здравии.

Степаненко впервые коснулась темы развода после окончательного разрыва с Петросяном. Она дала интервью газете «Антенна».

По словам ведущей, сейчас она относятся к Петросяну «совершенно спокойно». Более того, периодически они встречаются, ведь Петросян приходит за своими вещами, рукописями, кассетами, которые требуются ведущему для его передач. Степаненко назвала неправдой утверждения СМИ, что она не пускает его в квартиру.

«Мы поговорили, он сказал, что хочет начать новую жизнь. Я сказала: „Ради Бога!“ — и отпустила его в эту новую жизнь. <…> Как было, так и есть: в моей записке о здравии первым я пишу имя Евгений», — объявила Степаненко, рассказывая о нынешних отношениях между экс-супругами.

Она призналась, что они с Петросяном много лет назад венчались, но она все равно больше не считает его своим мужем.

Елена Степаненко и Евгений Петросян были женаты 33 года. Это одна из самых знаменитых семейных и творческих пар в России. В 2018 году они расстались. После этого Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.