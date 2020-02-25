Внешность Елены Степаненко очень изменилась после развода с Евгением Петросяном. Артистка сильно похудела, чем вызвала разлад в рядах своих поклонников. Некоторые из них восхитились преображением 66-летней юмористки, в то время как другие — испугались ее нового образа.

Свои комментарии пользователи оставили под фотографией Степаненко, которую в свой Instagram опубликовал пародист Сергей Дроботенко. На снимке он стоит вместе с юмористкой, которая держит в руках его книгу. В описании поста пародист назвал ее «красивой женщиной и блистательной актрисой». Многие фанаты Степаненко с его мнением согласились, похвалив ее внешность в комментариях.

«Елене явно развод пошел на пользу. Хорошеет с каждым днем!»

«Елена красотка».

«Боже мой, красавица».

«Офигеть, я не узнала сразу. Так держать. Что ни делается, все к лучшему».

«Елена Григорьевна как всегда на высоте!»

«Какая красивая Елена».

Однако многим преображение юмористки не понравилось. Пользователи отметили, что Степаненко не нужно было так сильно худеть — из-за этого она очень постарела.

«Ужас! Старуха Изергиль!»

«Старость никуда не денешь, пожилая женщина, ну и что красивого?»

«Е-мое, зачем Елена Степаненко тааааак сильно похудела».

«Не надо на столько худеть, она состарилась»

«Страх божий (((»

«Елена сильно сдала, тяжело, обидно».

«Какой кошмар, без слез не взглянешь».

Елена Степаненко официально развелась с Евгением Петросяном в ноябре 2019 года, однако разрыв отношений двух юмористов произошел уже давно. После расставания, Степаненко похудела почти на 50 килограммов и поменяла прическу.