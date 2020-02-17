Елена Степаненко запускает свое шоу на «России 1»

«Имя Елены Степаненко сейчас приносит огромный рейтинг. Поэтому телевизионное начальство разных каналов разными способами пытались „заманить“ ее к себе. Вначале Елена Григорьевна отказывалась от всех предложений, а сейчас согласилась», — рассказали изданию.

Премьеру наметили на ближайшее время. Пока съемки держат в секрете. По данным издания, Степаненко попросила немалые деньги за свое участие в передаче — «речь о сумме с шестью нулями».

Кроме новой программы, артистка вернулась к концертной деятельности и к гастролям.

Недавно стало известно, что холдинг ВГТРК (в состав которого входит и «Россия 1») закрыл программы «Утренняя почта» и «Сам себе режиссер», а также приостановил съемки шоу Евгения Петросяна «Смехопанорама».