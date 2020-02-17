17 февраля 2020, 22:08
Елена Степаненко запускает свое шоу на «России 1»
Юмористка Елена Степаненко будет вести новое юмористическое шоу на телеканале «Россия 1». Она уже дала свое согласие, сообщило издание «Собеседник» со ссылкой на свои источники.
«Имя Елены Степаненко сейчас приносит огромный рейтинг. Поэтому телевизионное начальство разных каналов разными способами пытались „заманить“ ее к себе. Вначале Елена Григорьевна отказывалась от всех предложений, а сейчас согласилась», — рассказали изданию.
Премьеру наметили на ближайшее время. Пока съемки держат в секрете. По данным издания, Степаненко попросила немалые деньги за свое участие в передаче — «речь о сумме с шестью нулями».
Кроме новой программы, артистка вернулась к концертной деятельности и к гастролям.
Недавно стало известно, что холдинг ВГТРК (в состав которого входит и «Россия 1») закрыл программы «Утренняя почта» и «Сам себе режиссер», а также приостановил съемки шоу Евгения Петросяна «Смехопанорама».