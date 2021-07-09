Медики попытались отключить певицу МакSим (Марину Абросимову) от аппарата ЭКМО, но у них ничего не получилось — женщина не может дышать самостоятельно. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, сейчас певица находится в состоянии сопора. Это предкоматозное состояние, из которого человека могут вывести лишь грубые болевые воздействия. Mash пишет, что у Абросимовой серьезные проблемы с правым легким, у нее развилась гипертензия, которая может повлиять на сердце.

Певица в тяжелом состоянии попала в больницу с пневмонией и подозрением на ковид в конце июня. У нее поражено 75% легких. Абросимову погрузили в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ. Накануне представитель МакSим Яна Богушевская в разговоре с «360» опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что Марина якобы пришла в себя.

На этой неделе настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов), который является духовником Абросимовой, заявил, что она отреагировала на причастие, хотя находится в медикаментозном сне.