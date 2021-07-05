«Радовалась искренне»: духовник рассказал о причастии певицы МакSим

Певица МакSим реагировала на причастие, хотя и находится сейчас в медикаментозном сне. Об этом заявил ее духовник, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов).

Священнослужитель подчеркнул, что медицинская кома не стала помехой для причастия певицы. По его словам, артистка осознавала происходящее и была рада этому, сообщило РИА Новости.

«Она смотрела сознательно, когда причастилась, радовалась искренне — это было видно по глазам. Это видели и врачи, которые были рядом», — отметил он.

Игумен подчеркнул, что это не значит, что они общались с артисткой, или то, что она начала шевелиться.

«Кто вам может официально сказать, официальный представитель, что она не шевелилась? И я никаких заявлений не сделал, я рассказал о том, что было», — добавил священник.

Певица попала в больницу в конце июня с высокой температурой. Тест на коронавирус у нее был отрицательным, но при этом легкие артистки оказались сильно поражены. Врачи ввели ее в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Все это время улучшений у нее не наблюдается.