Знаменитости 10 января 2024, 00:36 Певица Глюкоза уехала из России после участия в «голой» вечеринке Unsplash

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Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, уехала из России вскоре после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. В своем Instagram* артистка выложила снимки с Сейшельских островов.

Глюкоза отправилась на отпуск вместе с семьей. Певица отметила, что давно хотела посетить Сейшелы, но только сейчас смогла туда приехать.

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Ионова призналась, что перед путешествием даже не посмотрела прогноз погоды, из-за чего попала в сезон дождей. Однако ситуация несильно расстроила артистку.

«Это сплошной восторг! Удивительная природа — ощущение, будто все вокруг написано великим художником», — поделилась своими впечатлениями Глюкоза.

Глюкоза стала одной из участниц скандальной вечеринки Ивлеевой, после чего ее выступление на рождественской программе Григория Лепса на Первом канале вырезали из эфира. Бывший продюсер певицы Максим Фадеев заявил, что своим поступком она дискредитировала его проект и пообещал перезапустить его с новой солисткой.

*Instagram — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.