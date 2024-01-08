Знаменитости 08 января 2024, 01:53 Первый канал убрал номер Киркорова из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» РИА «Новости»

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Выступления артистов Филиппа Киркорова и Глюкозы вырезали из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Праздничный концерт с участием звезд российской эстрады записывали еще 24 декабря. В эфире Первого канала его показали в записи. По данным издания, шоу открывал Киркоров с песней «Летите, летите», но телезрителям этого номера не показали. Также исчезли дуэты артиста с Люсей Чеботиной и Михаилом Шуфутинским.

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Также в эфире не было выступления певицы Глюкозы с песней «Мурашки». Анонсов выступлений артистов не нашли и на официальной странице Первого канала.

Участие в «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой закончилось для многих звезд шоу-бизнеса отменой концертов, также исполнителей убрали из новогодних шоу и фильмов. После этого Киркоров записал видео с извинениями.