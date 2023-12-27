Знаменитости 27 декабря 2023, 22:07 Фадеев решил исключить Наталью Ионову из проекта «Глюк’oZa» после «голой» вечеринки Фадеев исключит Наталью Ионову из проекта «Глюк’oZa» после вечеринки в Mutabor РИА «Новости»

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Продюсер Максим Фадеев решил перезапустить проект «Глюк’oZa» и исключить оттуда солистку Наталью Чистякову-Ионову. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram*.

Такие меры Фадеев принял из-за участия певицы в «голой» вечеринке, которую устроила телеведущая Анастасия Ивлеева. По мнению продюсера, Наталья дискредитирует первоначальную идею проекта своими последними музыкальными материалами и появлением на сомнительных мероприятиях.

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«Этот проект (Глюк’oZa — прим. ред.) создавался для детей, и мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», — заявил он.

Ранее депутат Госдумы VII созыва Елена Драпеко в беседе с «360» призвала привлечь Ивлееву к уголовной ответственности за продажу билетов на «голую» вечеринку. По ее словам, телеведущую не стоит прощать, потому что она не раскаялась, а испугалась потерять доход.

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