Петросяна возмутили слухи о свадьбе с молодой помощницей

На странице в Instagram юморист Евгений Петросян прокомментировал сообщения СМИ о свадьбе с 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой. Он назвал их клеветой, оскорблением и издевательством.

СМИ рассказали о свадьбе Петросяна и его помощницы Подробнее

Петросян подчеркнул, что СМИ разбирают по косточкам его личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с его точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой. Он отказался подтверждать или опровергать факт женитьбы.

Накануне некоторые СМИ сообщили о бракосочетании Петросяна с Брухуновой, состоявшемся в начале декабря. Девушку ранее обвиняли в том, что она привела к разводу юмориста с предыдущей женой Еленой Степаненко.

Сама якобы разлучница опубликовала в Instagram снимок букета из белых цветов, похожего на свадебный. Вскоре пост она удалила.

Елена Степаненко, с которой юморист судится за раздел имущества, заявила, что впервые слышит о новом браке экс-супруга, но в любом случае желает ему счастья.