  • Петросяна возмутили слухи о свадьбе с молодой помощницей

    11 декабря 2019, 19:21

    Анастасия Кукова

    На странице в Instagram юморист Евгений Петросян прокомментировал сообщения СМИ о свадьбе с 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой. Он назвал их клеветой, оскорблением и издевательством.
    Петросяна возмутили слухи о свадьбе с молодой помощницей

    СМИ рассказали о свадьбе Петросяна и его помощницы

    Подробнее

    Петросян подчеркнул, что СМИ разбирают по косточкам его личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с его точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой. Он отказался подтверждать или опровергать факт женитьбы.

    Накануне некоторые СМИ сообщили о бракосочетании Петросяна с Брухуновой, состоявшемся в начале декабря. Девушку ранее обвиняли в том, что она привела к разводу юмориста с предыдущей женой Еленой Степаненко.

    Сама якобы разлучница опубликовала в Instagram снимок букета из белых цветов, похожего на свадебный. Вскоре пост она удалила.

    Елена Степаненко, с которой юморист судится за раздел имущества, заявила, что впервые слышит о новом браке экс-супруга, но в любом случае желает ему счастья.