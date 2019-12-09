Степаненко отреагировала на свадьбу Петросяна

Бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко отреагировала на новость о том, что он женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Ранее известие об этом появилось в СМИ.

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Степаненко ответила на запрос издания Super.ru. По ее словам, она впервые слышит о новом браке экс-супруга, но, если это правда, желает им счастья.

До этого Татьяна Брухунова отказалась от комментариев. Она бросила трубку при звонке журналиста.

При этом «КП» со ссылкой на источники в окружении артиста сообщило, что Евгений Ваганович женился в пятый раз. Об этом изданию рассказал его близкий друг. Он уверяет, что тайная роспись произошла несколько дней назад.