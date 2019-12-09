СМИ рассказали о свадьбе Петросяна и его помощницы
О свадьбе 74-летнего Петросяна и его молодой избранницы рассказал сайт kp.ru со ссылкой на источник из ближайшего окружения пары.
«Они поженились в начале декабря», — уточнил он.
Сама Брухнова показала в Instagram снимок букета из белых цветов, который напоминает свадебный.
Петросян впервые смог зайти в квартиру после развода со Степаненко — адвокатПодробнее
В ноябре 2018 года Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко. Решение принял Хамовнический суд Москвы. Вместе они прожили 33 года. Во время развода бывшей паре пришлось делить имущество через суд — мирно разделить совместно нажитое не удалось.
Брухнова, предположительно, стала виновницей разрыва. Татьяна начинала сисадмином сайт юмориста, а сейчас — правая рука Петросяна, его директор и, вероятно, супруга.