Петросян впервые показал фото с новой женой

Евгений Петросян показал подписчикам первое совместное фото с новой женой. На фотографии юморист позирует с 31-летней Татьяной Брухуновой.

Совместный кадр Петросян выложил в Instagram с подписью: «Family look» (семейный стиль). На фотографии Брухунова и Петросян одеты в одинаковые бежево-черные плащи, белые кроссовки, головные уборы и очки. При этом у юмориста на лице надета черная защитная маска, а на руках — перчатки.

Об отношениях Петросяна и Брухуновой начали говорить в 2019 году. По информации СМИ, Петросян уже узаконил отношения с молодой возлюбленной. В марте появились слухи, что у пары появился ребенок. Сам Петросян заявил, что не хочет, чтобы информацию о рождении ребенка кто-либо обсуждал, так как этот вопрос не касается посторонних. Брухунова на вопросы о детях лишь отшучивалась.

В 2018-м юморист развелся с Еленой Степаненко. Экс-супруги до сих пор продолжают делить имущество. Так, адвокат Петросяна Сергей Жорин ранее рассказал, что бывшая пара не может поделить статуэтку козлика почти за 200 тысяч рублей.