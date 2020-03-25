Петросян и Степаненко продолжают делить имущество. Теперь на кону статуэтка за 200 тысяч

Внимание публики к Евгению Петросяну и Елене Степаненко, несмотря на их развод, не ослабевает. Главные герои газет, в свою очередь, не устают напоминать о себе. Последняя новость — юморист уличил бывшую жену в присвоении дорогой статуэтки.

По словам адвоката Петросяна, Сергея Жорина, речь идет о статуэтке козлика почти за 200 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт kp.ru. Адвокат рассказал, что это работа знаменитого израильского мастера. Евгений Ваганович купил ее на фабрике в Яффе. Недавно юморист увидел статуэтку на совместном фото Елены Степаненко и Ольги Бузовой в съемочном павильоне. Артистки готовятся к запуску совместной программы.

Жорин напомнил, что бывшие супруги пока не разделили совместно нажитое имущество. Эксперты оценивают пять тысяч предметов искусства и раритетов, принадлежащих Петросяну и Степаненко. В редких вещей входит и статуэтка.

«Оценка имущества еще не окончена, и Евгений Ваганович опасается, что бывшая жена его попросту разбазарит. Кто знает, куда делась эта статуэтка, может, Степаненко ее Бузовой подарила?» — заявил адвокат.

Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили вместе 30 лет, но в конце 2018 года развелись. Спустя год Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухановой. Недавно в СМИ появились сообщения, что у пары родился ребенок. Юморист эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.