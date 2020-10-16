Петросян опроверг слухи о беременности супруги

«Она [информация] не соответствует действительности. Сенсации нет. Это утка», — отрезал он.

В 2018 году Петросян развелся с Еленой Степаненко после 33 лет брака. Позже он женился на своей помощнице Елене Брухуновой — она младше на 44 года.

Ранее подписчица обвинила Евгения Петросяна в том, что он развелся с Еленой Степаненко, следуя модной традиции «выбрасывать за борт жен, которые были рядом много лет, но „отработали ресурс“». Артист заявил, что все было наоборот. Подписчица извинилась, но подчеркнула, что со стороны все выглядит так, будто артист избавился от Степаненко.

Также недавно Петросяну исполнилось 75 лет. В этот день он запостил фото со своим новорожденным сыном Ваганом. Его жена Татьяна Брухунова объяснила, что скрывала беременность из-за двух лет травли. Она отметила, что в такой период женщина и ее семья должны находиться в тишине.

Подписчики задали ей вопрос о суррогатном материнстве, но Брухунова отмела все слухи об этом.