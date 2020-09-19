Петросян рассказал, почему развелся со Степаненко

Подписчица обвинила Евгения Петросяна в том, что он развелся с Еленой Степаненко, следуя модной традиции «выбрасывать за борт жен, которые были рядом много лет, но „отработали ресурс“». Артист заявил, что все было наоборот.

«Я не „выбрасывал“ Елену Степаненко из жизни! Это сделала она, притом давным-давно. Не делайте выводы о том, чего не знаете», — ответил Петросян в комментариях. Подписчица извинилась, но подчеркнула, что со стороны все выглядит так, будто артист избавился от Степаненко.

На днях Петросяну исполнилось 75 лет. В этот день он запостил фото со своим новорожденным сыном Ваганом. Его жена Татьяна Брухунова объяснила, что скрывала беременность из-за двух лет травли, пишет «Утро.ру». Она отметила, что в такой период женщина и ее семья должны находиться в тишине.

В 2018 году Петросян развелся с Еленой Степаненко после 33 лет брака. Позже он женился на своей помощнице Елене Брухуновой — она младше на 44 года. Судебная тяжба со Степаненко по разделу имущества идет до сих пор.