Петросян рассказал, почему развелся со Степаненко
«Я не „выбрасывал“ Елену Степаненко из жизни! Это сделала она, притом давным-давно. Не делайте выводы о том, чего не знаете», — ответил Петросян в комментариях. Подписчица извинилась, но подчеркнула, что со стороны все выглядит так, будто артист избавился от Степаненко.
На днях Петросяну исполнилось 75 лет. В этот день он запостил фото со своим новорожденным сыном Ваганом. Его жена Татьяна Брухунова объяснила, что скрывала беременность из-за двух лет травли, пишет «Утро.ру». Она отметила, что в такой период женщина и ее семья должны находиться в тишине.
В 2018 году Петросян развелся с Еленой Степаненко после 33 лет брака. Позже он женился на своей помощнице Елене Брухуновой — она младше на 44 года. Судебная тяжба со Степаненко по разделу имущества идет до сих пор.