Знаменитости 22 марта 2023, 03:17 Группа Cream Soda передаст деньги с концерта семьям погибших на Волге музыкантов Stvol: Cream Soda передаст деньги с концерта семьям погибших на Волге музыкантов YouTube

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Представители группы Cream Soda лейбла Stvol заявили в Telegram-канале, что не станут отменять концерт 25 марта, несмотря на гибель основателя коллектива Дмитрия «Нова» Свиргунова. Вырученные средства передадут семьям погибших на Волге музыкантов.

«Нашей командой было принято решение не отменять мероприятие 25 марта. Все вырученные средства с билетов будут собраны и переданы семьям погибших», — говорится в сообщении.

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Представители лейбла пообещали пополнить список исполнителей. Концерт запланирован на 25 марта, одним из участников должна быть группа Cream Soda, известная по хитам «Плачу на техно» и «Никаких больше вечеринок».

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Основатель группы Cream Soda и еще четыре человека провалились под лед на Волге в Ярославской области. Троих унесло течением, среди них был Свиргунов. Двое выбрались на берег, но одного музыканта спасти не удалось, он умер в машине скорой помощи.

Спустя некоторое время тело Свиргунова обнаружили спасатели. Родственники опознали его. Поиски брата Свиргунова Романа и еще одного их друга — Григория Киселева — продолжаются.