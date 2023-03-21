Важное 21 марта 2023, 10:22 Родные опознали тело основателя Cream Soda Представители Cream Soda заявили, что тело основателя группы Свиргунова опознали Соцсети

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Тело погибшего в Ярославской области основателя Cream Soda Дмитрия Свиргунова официально опознано. Об этом заявили представители группы в соцсети «ВКонтакте».

«Опознание состоялось сегодня утром: Димы с нами больше нет», — сказано в сообщении.

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Представители группы уточнили, что один из провалившихся под лед скончался накануне в карете скорой помощи. Поиски брата Свиргунова Романа и еще одного их друга — Григория Киселева — продолжаются.

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Известно, что ранее компания из 10 человек около населенного пункта Диево-Городище вышла на Волгу. Пять человек провалились под лед. Из них только девушка смогла выбраться самостоятельно.

Телеведущий Владимир Маркони запомнил Дмитрия Свиргунова как хорошего человека и талантливого музыканта. Он вспомнил, что именно основатель Cream Soda написал заставку для программы Comment Out.