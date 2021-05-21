Букмекеры пересмотрели позицию Manizha в рейтинге Евровидения

Представительница России Manizha займет 15-е место в финале Евровидения, который пройдет 22 мая. Новый прогноз дали букмекеры конкурса после второго полуфинала. Данные опубликовали на сайте Euroinvision.com.

Второй полуфинал Евровидения прошел в Роттердаме 20 мая. После него букмекеры пересмотрели позицию российской представительницы в рейтинге победителей конкурса. Сперва Manizha занимала 10-ю строчку, но после выступления участников Евровидения 20 мая опустилась на 15-ю.

При этом лидерами конкурса до сих пор остались участники рок-группы Måneskin из Италии, а также Барбара Прави из Франции. Букмекеры уверены, что они займут первое и второе место соответственно. В топ-5 участников конкурса попали также представители Мальты, Швейцарии и Украины.

Manizha выступит в финале конкурса под номером пять. Российская представительница исполнит песню Russian Woman. Ее выступление с этим треком опубликовали на официальном YouTube-канале Евровидения — с 18 мая его посмотрели почти 7,8 миллиона раз. Ролик набрал 294 тысячи лайков против 50 тысяч дизлайков, а также почти 53 тысячи комментариев.