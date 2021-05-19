Выступление Manizha на Евровидении посмотрели 3 миллиона раз за день

Выступление представительницы России на Евровидении посмотрели более трех миллионов раз. Вечером 18 мая Manizha спела на первом полуфинале конкурса и прошла в финал.

Запись выступления российской певицы опубликовали на официальном YouTube-канале Евровидения. Меньше чем за сутки ролик набрал боле 3,1 миллиона просмотров. Его лайкнули 160 тысяч человек, еще 20 тысяч поставили дизлайки. Кроме того, пользователи оставили под видео почти 30 тысяч комментариев.

«То чувство гордости, когда у видео Манижи просмотров больше, чем у общего видео у полуфинала».

«Заплакала неожиданно для себя, когда на экране появились девушки. Очень сильно, восхищаюсь».

«Мурашки по коже на протяжении всего выступления… Невероятно».

«Впервые послушала песню целиком, меня на мурашки пробрало, а после припева слезы сами из глаз потекли. Невероятная песня и исполнительница!».

Сейчас запись выступления Manizha заняла первое место на вкладке «Тренды». Ее выступление оценили не только россияне, но и западная публика.

Manizha исполнила песню Russian Woman. Она вышла на сцену в пышном платье, которое сшили из отдельных лоскутов ткани. Их присылали певице из разных уголков страны. После выступления стало известно, что Manizha прошла в финал конкурса. Он состоится на сцене Ahoy в Роттердаме 22 мая.