«Переживаем все»: продюсер заявил о пропаже Андрея Губина

«Я ему тоже не могу дозвониться и тоже переживаю. Я к нему не ездил, но никто не может дозвониться ему, к сожалению. <…> У него просто были такие моменты, что он не выходил долго на связь, поэтому панику никто особо не бил, но сейчас что-то долговато его нет… Ну переживаем все, что делать, пока так», — заявил Ващишин.

Продюсер отметил, что близкие Губина в полицию пока обращаться не собираются в надежде, что он выйдет из затвора и найдется сам. В октябре о пропаже артиста рассказали его знакомые. Они приходили к нему домой, но дверь им никто не открыл.

Этим летом певец первый раз за долгое время вышел на сцену. Он выступил в караоке-клубе.

В конце прошлого года Ващишин сообщил, что Губин засел в студии и начал писать новые песни, чтобы вернуться на сцену после многолетнего перерыва, пишет сайт радиостанции «Говорит Москва».