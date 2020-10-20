Знакомые Губина рассказали, что певец не выходит на связь

По данным сайта «Утро.ру», в Instagram Губин ничего не публиковал еще с середины лета. Его знакомые рассказали, что сейчас он не поднимает трубку и не отвечает на сообщения.

Кроме того, никто не видел его выходящим из дома. Друзья приходили домой к артисту, но дверь им не открыли.

Ранее на видео попало первое за 15 лет выступление музыканта и певца Андрея Губина. Запись в своем Instаgrаm выложил участник пятого сезона шоу «Голос» Илья Бардо. Исполнители вышли с песней Леонида Агутина «На сиреневой луне».

Бардо рассказал о знакомстве с Губиным и о том, как уважает исполнителя хита «Лиза». По словам участника «Голоса», во время их совместного выступления чувствовался опыт знаменитого певца. Между тем Илья отметил, что Андрей Губин при этом остается скромным, добрым и порядочным человеком.

Судя по кадрам, выступление Губина прошло в караоке-клубе. Под записью его фанаты оставили множество хороших комментариев.