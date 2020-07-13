Андрей Губин вернулся на сцену после 15 лет перерыва и исполнил песню Агутина. Видео
Бардо рассказал о знакомстве с Губиным и о том, как уважает исполнителя хита «Лиза». По словам участника «Голоса», во время их совместного выступления чувствовался опыт знаменитого певца. Между тем, Илья отметил, что Андрей Губин при этом остается скромным, добрым и порядочным человеком.
Судя по кадрам, выступление Губина прошло в караоке-клубе. Под записью его фанаты оставили множество хороших комментариев: «Андрей великолепен», «скучаем, ждем», «по коже мурашки, и слезы из глаз».
Продюсер Тарас Ващишин в конце прошлого года заявил, что певец вернется на эстраду, и они вместе работают над новым материалом. Однако позже Губин опроверг эти сообщения. По его словам, у него нет желания выступать, и он никогда не вернется на сцену.
Артист еще в середине 2000-х перестал давать концерты и появляться на публике. Причиной этого стала лицевая боль (левостороннюю прозопалгия лица).