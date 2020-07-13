Андрей Губин вернулся на сцену после 15 лет перерыва и исполнил песню Агутина. Видео

На видео попало первое за 15 лет выступление музыканта и певца Андрея Губина. Запись в своем Instаgrаm выложил участник пятого сезона шоу «Голос» Илья Бардо. Вместе исполнители зажгли с песней Леонида Агутина «На сиреневой луне».

Бардо рассказал о знакомстве с Губиным и о том, как уважает исполнителя хита «Лиза». По словам участника «Голоса», во время их совместного выступления чувствовался опыт знаменитого певца. Между тем, Илья отметил, что Андрей Губин при этом остается скромным, добрым и порядочным человеком.

Судя по кадрам, выступление Губина прошло в караоке-клубе. Под записью его фанаты оставили множество хороших комментариев: «Андрей великолепен», «скучаем, ждем», «по коже мурашки, и слезы из глаз».

Продюсер Тарас Ващишин в конце прошлого года заявил, что певец вернется на эстраду, и они вместе работают над новым материалом. Однако позже Губин опроверг эти сообщения. По его словам, у него нет желания выступать, и он никогда не вернется на сцену.

Артист еще в середине 2000-х перестал давать концерты и появляться на публике. Причиной этого стала лицевая боль (левостороннюю прозопалгия лица).