Пересадка или пластика? Хирург объяснил, как могут залечивать ожоги Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова, по неподтвержденным данным, получила более 50% ожогов тела после пожара в своей московской квартире. Однако о серьезности ее состояния можно говорить, только зная глубину поражения. Об этом в разговоре с «360» заявила пластический хирург Наталья Ваганова.

«Все зависит от глубины поражения. Если 50% поверхностного ожога I–II степени, то все заживает быстро. Если ожог II степени, то он заживает за две недели, если IIIа, то за три недели, если IIIб, то уже делается пересадка кожи», — рассказала она.

Пластический хирург добавила, что если 50% и глубокие ожоги, то иногда последствия бывают очень серьезными. Особенно сложная ситуация возникает, если человек получает ожоги лица и груди. Они часто сочетаются с ожогом дыхательных путей, может развиваться пневмония. При этом на лице кожа хорошо заживает.

«При ожогах лица повязки не накладывают обычно, их лечат открытым способом, их особо не закрывают. На лице идет неплохо заживление, поскольку хорошее кровоснабжение», — объяснила Ваганова.

Она отметила, что при ожогах IIIб степени нужно делать пересадку кожи.

«На лице могут быть грубые рубцы, их иссекают и сшивают края раны. Берут кожу с непораженных участков и делают пересадку кожи. Самое главное, для того чтобы человек жил, ему нужно восстановить кожу», — заключила собеседница «360».

Она подчеркнула, что сначала восстанавливают кожу, а потом делают реконструктивно-пластические операции.

Пожар произошел в квартире Марины Хлебниковой в Москве 18 ноября. Ее доставили в больницу с множественными ожогами, в том числе на лице и на голове. По данным источника «360», певица находится в ожоговой реанимации. Она в стабильном состоянии, наметилась положительная динамика. Источник добавил, что в крови артистки нашли следы алкоголя. Официальной информации о состоянии Хлебниковой нет.