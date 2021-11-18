Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве

В результате пожара, произошедшего в Москве в доме № 14 по улице Ратной, пострадала певица Марина Хлебникова, сообщил источник «360». По данным СМИ, сейчас она госпитализирована — находится в тяжелом состоянии. Исполнительница подключена к аппарату ИВЛ.

Как сообщил Telegram-канал MASH, кроме нее в больницу попал еще один человек.

Источник «360» рассказал, что пожар произошел в ее двухуровневой квартире. Ее концертный директор Антон не стал подтверждать или опровергать эту информацию.

Telegram-канал 112 сообщил, что в квартире певицы загорелись личные вещи. Пламя было потушено на площади 10 квадратных метров. В доме в этот моменты находились родители певицы и ее дочь. Они не пострадали.

Ранее сообщалось о пожаре, вспыхнувшем в многоэтажном здании в Орле. Пожарные спасли четырех человек.