Кому Хлебниковой опровергли

В московской квартире Марины Хлебниковой случился пожар, певицу госпитализировали с множественными ожогами. СМИ писали, что она впала в кому. Источник «360» в экстренных службах это опроверг.

Врачи продолжают наблюдать за ней в ожоговой реанимации. Учитывая обстоятельства, звезда в стабильном состоянии, у нее наметилась положительная динамика.

По словам источника, в крови артистки обнаружены следы алкоголя. Официального подтверждения этому нет. По словам продюсера Дмитрия Чижова, сотрудничавшего с Хлебниковой, она не страдала алкогольной зависимостью. Он рассказал, что ни разу не видел певицу в нетрезвом виде.

Пожар в квартире Хлебниковой случился 18 ноября. Артистку отвезли в больницу с множественными ожогами, в том числе на лице. Ее дочь предположила, что возгорание могло начаться из-за непотушенной сигареты.