Тлеющий Mercedes хайпа. Российский блогер попытался сделать себе просмотров на остатках уничтоженной машины

Российский блогер Михаил Литвин сжег свой Mercedes AMG GT63s, потому что устал его чинить. Прочувствовав, что поймал волну успеха, блогер решил не останавливаться и привез к офису Mercedes эвакуатор с остатками сгоревшего автомобиля и баннером «Спасибо Мерседесу за качественное обслуживание».

Сжег из-за поломок

Машину ютубер приобрел в мае 2019 года и по началу был рад своей покупке. Вскоре у автомобиля стали появляться проблемы. Спустя почти десять месяцев вождения машины, она заглохла прямо посреди дороги. По утверждениям блогера, он отвез ее в дилерский центр, где вроде бы обнаружили причину поломки и устранили. Через некоторое время машина вновь заглохла, и повторная починка не помогла. Проблема возникала вновь и вновь, и терпение блогера в какой-то момент лопнуло.

Он записал «разоблачающее» видео на компанию Mercedes, заявил, что в дилерском центре ему якобы поставили неоригинальные запчасти. Помимо этого в неофициальном сервисе проблему в автомобиле якобы установили за пару часов. Литвин такую несправедливость терпеть не захотел и решил избавиться от ненавистного автомобиля. Сначала блогер думал просто продать машину, но позже выбрал более хайповый вариант.

Спустя шесть дней после публикации видео с разносом Mercedes, на канале Литвина выходит ролик с названием «ГОРИ ГОРИ ЯСНО!». На нем блогер приезжает в поле, достает горючее, которым поливает всю свою машину и поджигает ее, поедая сосиски. В конце ролика парень уезжает на «Запорожце», который не заводится с первого раза и его приходится толкать друзьям блогера.

Конечно, видеоролик словил огромную популярность, а блогер поспешил окунуться в волну хайпа. Поджог машины посмотрели более 17 миллионов раз, предыдущее видео набрало 7,5 миллиона просмотров, а самое последнее видео на канале собрало почти семь миллионов. В нем парень показывал все, что происходило за кадром и отвечал на популярные вопросы.

Например, блогер заявил, что монетизации на его видеоролике не было, и никакой денежной прибыли он с этого не получил. Он также похвастался тем, что песня, которая стояла на фоне видео взлетела в музыкальных чартах. Например, если раньше во «ВКонтакте» она стояла на 90-м месте, то теперь была в первой двадцатке.

Источник фото: YouTube

И все же такая слава бывает быстротечна, поэтому блогер решил выжать из этой темы все, что можно, пока люди не забыли о нем. Под видео с поджогом один из комментаторов предложил оставить машину у дверей дилера. Эту идею лайком поддержала 21 тысяча пользователей. Литвин решил прислушаться к совету.

Хайпа много не бывает

В понедельник блогер взял остатки своего автомобиля, погрузил на эвакуатор и привез к российскому офису Mercedes. На машине при этом еще красовался огромный баннер «Спасибо Мерседесу за качественное обслуживание». Об этом парень радостно сам сообщил в своем Instagram.

Источник фото: Instagram

Литвин предлагал всем желающим подъехать к офису и сделать фото на память на фоне останков автомобиля. При этом он просил свои подписчиков не вести себя как дикари, не взбираться на машину, а просто спокойно делать фотки и уезжать. По изначальному плану блогера, автомобиль должен был простоять возле офиса два дня.

Источник фото: Instagram

Спустя пару часов подъехала полиция, о чем сам Литвин сообщил в своем Instagram. А позже он написал о том, что машина больше не стоит возле офиса Mercedes и обещал в скором времени поделиться всеми подробностями.

Слава есть. Как и вопросы

Ролик Литвина действительно собрал много просмотров и комментариев, но далеко не у всех сложилось положительное впечатление о парне. Одни говорили о том, что машину за 13 миллионов рублей можно было кому-то отдать или продать, а вырученные деньги направить на благотворительность. Часть подписчиков заявили, что блогер просто пустил деньги на ветер.

В своем видео Михаил заявляет, что для него — это не является потерей, и что он заработал больше, чем потерял. Действительно этим роликом он смог привлечь к себе новых подписчиков, а одно время его сториз в Instagram набирали более двух миллионов просмотров. Аргумент с благотворительностью он тоже отсек, сказав, что никто не может знать, кому и сколько он жертвует за кадром. И мол, вообще благодаря именно таким видео у него появляются деньги на помощь другим.

Литвин действительно делает свои просмотры на том, что шокирует людей. Достаточно взглянуть на видео, которые он выкладывает в Instagram. В одном из них машину, за рулем которой сидит его друг, останавливает полиция. Блогер тем временем на заднем сиденье изображает половой акт с резиновой куклой. На другом он разыгрывает водителей, подкаладывая им под машину манекен в форме уборщика. В итоге люди пугаются и думают, что задавили кого-то.

Любители шок-контента

Зимой прошлого года другой российский ютубер опубликовал видео, на котором скинул Mercedes AMG G63 с вертолета. А в начале 2018 года на YouTube разгорелся огромный скандал, когда блогер миллионер снял на видео труп человека. Американский блогер Логан Пол путешествовал по Японии и зашел в знаменитый лес самоубийств Аокигахара. Там вместе с друзьями он увидел труп мужчины и решил записать на камеру. Позже блогер смонтировал видео с погибшим, поставил его на обложку ролика и даже не заблюрил его лицо. Очевидно, что на тот момент ютубер не видел в этом никакой проблемы. Скорее всего единственное о чем он думал — это количество просмотров, которое наберет новое видео.

Проблема таких блогеров в том, что ради славы, хайпа, денег и тысячи комментариев они готовы пойти на многое. Очень часто у них возникает ощущение вседозволенности, собственной неприкосаемости и безумной важности. Количество подписчиков становится важнее любой этики. И у таких историй обычно бывает не самый хороший конец. Люди либо устают от подобного контента, потому что все рано или поздно надоедает, либо блогер перегибает палку настолько, что от него отворачивается собственная аудитория.