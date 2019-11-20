«Переписывался с дамами и спалился». Адвокат Лолиты объяснил «взлом» переписки ее бывшего

«Заявление, которое сделал Дмитрий в полицию, своей целью преследует сместить фокус внимания на смысл переписки, которая наглядно повествует о его похождениях во время брака, на то, каким образом эта переписка попала для всеобщего обозрения. И он пытается сказать, что ему там взломали социальные сети — Facebook, телефон, что-то еще — хотя прекрасно знает, что ему никто ничего не взламывал. Просто он с компьютера своей жены переписывался с дамами. И спалился», — заявил Жорин.

По словам юриста, этот самый компьютер Лолита купила за два года до заключения брака. Поэтому говорить, что компьютер — Дмитрия, это не совсем верно.

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«Скажу больше. Эта переписка была легализована в тот момент, когда была приобщена к материалам гражданского дела, бракоразводного: в открытом судебном заседании я заявил о приобщении этой переписки к материалам дела. Суд спросил мнения Дмитрия. Дмитрий не возражал», — добавил адвокат.

Жорин уверен, что утверждения Дмитрия о преступлении, семи годах тюрьмы и другие следует расценивать как попытку создать очередной инфоповод — чем он и занимается с самого начала судебного бракоразводного процесса.

«А Лолита относится к этому с юмором», — подчеркнул адвокат.