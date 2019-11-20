Лолита Милявская посоветовала новой пассии бывшего мужа разобраться с остальными его любовницами

Недавно после девяти лет брака Лолита выгнала из дома мужа, 45-летнего тренера по сквошу Дмитрия Иванова. Адвокат певицы Сергей Жорин рассказал, что на домашнем компьютере его клиентки нашлись переписки экс-супруга с 40-летней Ольгой Кулиевой, в которых фигурировали детали их интимных встреч. Также нашлись подобные переписки и с другими женщинами.

Лолита опозорила мужа подробностями расставания Подробнее

После обнаружения любовных писем Иванова певица подала иск на признание брака фиктивным. Лолита указала на неполноценность союза и отметила, что во многом смогла прийти к таким выводам после сеансов у психолога.

«Со мной все эти годы рядом был мужчина-нарцисс. <…> Речь идет о людях, которые не просто очень любят себя и не могут пройти мимо зеркала. Все гораздо страшнее. Эти люди не в состоянии любить, не склонны к сопереживанию. Они такие от рождения <…> Это проявлялось в потребительском отношении к другому партнеру. Согласитесь, такой брак не назовешь полноценным», — рассказала певица.

Милявская отметила, что в суд направили только переписки с Кулиевой. Остальные женщины появились в жизни бывшего супруга артистки позднее.

Адвокат раскрыл подробности развода Лолиты с мужем Подробнее

«Это не единственная подруга моего бывшего партнера. У него были еще связи.<…> Поскольку переписка с другими женщинами к моему бракоразводному процессу не имеет отношения, мы не стали прикладывать ее к делу. Пусть новая подруга Димы разбирается с ними сама», — заявила Лолита.

14 ноября певице исполнилось 56 лет. К возрасту она относится спокойно. По словам Лолиты, важны не цифры в паспорте, а энергетика человека. Она по-прежнему считает, что «что женщина может быть старше, а мужчина — моложе, это нормально».

«Хотя да, я знаю 70-летние пары, где и от мужа, и от жены бьет током!» — признала звезда.

Также Лолита отметила, что после развода снова начала дышать полной грудью: «Последнее время я желала себе одного — свободы. Сейчас и друзья, и коллеги сказали: наконец-то наша прежняя Милявская вернулась».