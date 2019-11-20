  • Муж Лолиты обратился в полицию после взлома почты и соцсетей

    20 ноября 2019, 14:56

    Регина Сафонова, Юлия Булыгина

    Теннисист Дмитрий Иванов рассказал, что во время предварительного слушания по бракоразводному процессу его почту и соцсети взломали. Он уже обратился в полицию, идет расследование.

    «Мою деловую переписку взломали, все мои контакты сейчас в свободном доступе. И по каналам центральным все показывают, просто невозможно. [Там] личные и деловые переписки», — сказал Иванов «360».

    По его словам, сейчас специалисты из технического отдела восстанавливают его доступ к почте и социальным сетям.

    Он не стал гадать, кто мог взломать соцсети, заявив, что с этим разберется следствие. Однако он сказал, что это произошло во время слушаний по делу о разводе с певицей Лолитой Милявской.

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    «Это только следствие выяснит. Все распечатки, все ip-адреса есть на Петровке», — сказал Иванов на вопрос о том, кто может стоять за взломом.

    По данным Telegram-канала Mash, полиция уже допросила Лолиту по делу о взломе почты и соцсетей мужа. Издание утверждает, что номер телефона, которым воспользовались хакеры, принадлежит певице. Лолита в комментарии каналу заявила, что не взламывала Facebook Иванова. По ее словам, муж сидел в соцсетях с ее компьютера и сам не вышел из аккаунта.