Муж Лолиты обратился в полицию после взлома почты и соцсетей

Теннисист Дмитрий Иванов рассказал, что во время предварительного слушания по бракоразводному процессу его почту и соцсети взломали. Он уже обратился в полицию, идет расследование.

«Мою деловую переписку взломали, все мои контакты сейчас в свободном доступе. И по каналам центральным все показывают, просто невозможно. [Там] личные и деловые переписки», — сказал Иванов «360».

По его словам, сейчас специалисты из технического отдела восстанавливают его доступ к почте и социальным сетям.

Он не стал гадать, кто мог взломать соцсети, заявив, что с этим разберется следствие. Однако он сказал, что это произошло во время слушаний по делу о разводе с певицей Лолитой Милявской.

Лолита опозорила мужа подробностями расставания Подробнее

«Это только следствие выяснит. Все распечатки, все ip-адреса есть на Петровке», — сказал Иванов на вопрос о том, кто может стоять за взломом.

По данным Telegram-канала Mash, полиция уже допросила Лолиту по делу о взломе почты и соцсетей мужа. Издание утверждает, что номер телефона, которым воспользовались хакеры, принадлежит певице. Лолита в комментарии каналу заявила, что не взламывала Facebook Иванова. По ее словам, муж сидел в соцсетях с ее компьютера и сам не вышел из аккаунта.