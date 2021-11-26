Организатор приостановил продажу билетов на концерт Моргенштерна в Москве

Организатор приостановил продажу билетов на концерт Моргенштерна. Рэпер должен был выступить в столичном клубе Gipsy 26 ноября. Мероприятие решили перенести на следующий год.

«Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в Gipsy. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали все, что в наших силах. Не ругайтесь, вы же понимаете, это произошло по независящим от нас причинам», — сообщили на сайте клуба.

Все купившие билеты на выступление рэпера смогут вернуть деньги или пойти на концерт Slava Marlow.

Ранее журналисты заявили, что выехавшего из России Моргенштерна заметили в Дубае. Исполнитель отправился в ОАЭ вместе с женой, вылетев из Минска. Накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что рэпер торгует наркотиками в соцсетях.

По словам директора рэпера, в Белоруссии у Моргенштерна просто был запланирован концерт. О ситуации также высказался адвокат рэпера Сергей Жорин. Он заверил, что музыкант не занимается продажей запрещенных наркотических средств. Сейчас в ресторане Моргенштерна проходит проверка на нелегальную продажу алкоголя.