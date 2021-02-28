Перед смертью у Мягкова угнали машину

Незадолго до смерти у народного артиста РСФСР Андрея Мягкова угнали машину. Об этом в эфире НТВ рассказал его близкий друг Авангард Леонтьев.

Товарищи созванивались приблизительно за месяц до кончины актера. Тогда Мягков рассказал о пропаже автомобиля. На той машине он ездил многие годы — возил на ней жену за город.

«Машину у него угнали не так давно. И он стал пытаться как-то ее разыскать. Не тут-то было! Так он ее и лишился. А надо было до дачи доезжать — Асенька (Анастасия Вознесенская, жена — прим. ред.) болела. И дача, видимо, для них была таким замечательным местом, где-то в ближнем Подмосковье», — рассказал Леонтьев.

Мягков так и не разыскал авто, последние дни жизни актер передвигался пешком. Он часто сам ходил за продуктами с тележкой. Соседи предлагали ему помощь, но артист от нее отказывался.

Андрей Мягков умер в ночь на 18 февраля у себя дома в Москве, ему было 82 года. По предварительным данным, он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Актера похоронили на Троекуровском кладбище. После его смерти стало известно о малоизвестном увлечении артиста — Мягков занимался живописью.