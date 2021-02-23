Раскрыто малоизвестное увлечение Андрея Мягкова

У народного артиста РСФСР Андрея Мягкова было малоизвестное увлечение — он увлекался живописью. Об этом рассказал актер и блогер Станислав Садальский в своем Instagram.

«Андрей очень хорошо рисовал. У него есть изумительные портреты Ефремова, Волчек. Последний он подарил Галине Борисовне, я его видел», — написал он.

Актер также отметил, что мало кто знал о родстве Андрея Мягкова и певца Эдуарда Хиля. Садальский уточнил, что последний тоже хорошо рисовал, и в молодости даже хотел стать не певцом, а художником. Родные Хиля посоветовали ему поступить в Мухинское училище, однако с ним не сложилось — тогда Эдуард пошел учиться в Ленинградский полиграфический техникум. Там преподавали родители Андрея Мягкова.

Садальский отметил, что и Хиль, и Мягков были детьми войны. В ранние годы они перенесли множество испытаний, чуть не погибли. Актер предположил, что тяжелое детство могло повлиять на замкнутость в характере Мягкова.

«А вообще, сам он себя считал счастливым. У него была его любимая Ася, его живопись, его книги. К слову, и писателем он стал из-за Аси — она обожала детективы, перечитала все, и Андрей начал сочинять новые книги — для нее», — отметил Садальский.