Могилу Мягкова занесло снегом через 4 дня после похорон

Могилу артиста Андрея Мягкова сложно найти из-за большого количества снега, спустя четыре дня после похорон. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным РИА ФАН, актера похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Валентином Гафтом. Фото Мягкова почти полностью занесло снегом, поэтому его могилу теперь сложнее найти. Уточняется, что на ней все еще лежит множество цветов: гвоздик разного цвета.

Актриса Анастасия Вознесенская на церемонию прощания с собственным мужем актером Андреем Мягковым не пришла. Траурное мероприятие проходило в МХТ имени Чехова. Театральный режиссер театра «Практика» Марина Брусникина пояснила, что плохое самочувствие не позволило Вознесенской покидать квартиру.

Актер Андрей Мягков скончался 19 февраля. 20 февраля его похоронили на Троекуровском кладбище. Мягков стал известен на весь Советский Союз, когда попал в кино. На большом экране он впервые появился в картине Элема Климова «Похождения зубного врача» в 1965 году.

Зрители особенно любят роли Мягкова в фильмах режиссера Эльдара Рязанова. Он сыграл главных героев в таких кинохитах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман» и других.