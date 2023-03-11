Знаменитости 11 марта 2023, 04:10 Павел Лунгин признался, почему не хочет смотреть «Чебурашку» Режиссер Лунгин заявил, что не хочет смотреть «Чебурашку» из-за актера Гармаша Кинопоиск

Читать 360tv в

Режиссер Павел Лунгин признался, что до сих не посмотрел нашумевший фильм «Чебурашка». В интервью изданию «Аргументы и Факты» он признался, что не хочет смотреть кино из-за Сергея Гармаша.

По словам Лунгина, он очень любит актера, поэтому не хочет смотреть чужие фильмы с его участием.

Реклама

«Вот именно: любимый Гармаш, мой Гармаш. И смотреть на чужого Гармаша мне не очень-то хочется. Вдруг он там лучше сыграл, чем у меня? Он же гений!» — сказал режиссер.

Реклама

Гармаш сыграл в «Чебурашке» роль садовника Геннадия Петровича, прототипом для которого стал Крокодил Гена.

Лента уже собрала почти семь миллиардов рублей и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.

Накануне стало известно, что Сергею Гармашу потребовалась помощь медиков из-за отравления. Сообщалось, что 64-летний артист почувствовал себя плохо в своей квартире. Его брат, который находился рядом, вызвал скорую. Сейчас Гармаш чувствует себя хорошо.